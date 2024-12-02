Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать качественную рыбу на рынках

Специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья регулярно проводят исследования поступающей в продажу рыбы разных пород, включая морскую — треска, минтай, горбуша и речной карп, амур, толстолобик и др. Берутся пробы на органолептические показатели и паразитарную частоту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

При покупке рыбы стоит обращать внимание на ее запах — он должен быть свежий, морской или речной. Наличие неприятного, резкого запаха — повод отказаться от покупки.

Глаза рыбы должны быть прозрачными и яркими, без помутнения, а жабры — ярко-красного или розового цвета, без серого налета.

Также продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.