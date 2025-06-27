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Жителям Подмосковья рассказали, как собраться в лес и что делать, если заблудился

Лето — это не только сезон отпусков на море, но и время активных прогулок в лесу. К сожалению не все могут самостоятельно найти обратную дорогу к дому или месту входа в лес. Так с начала года более 30 человек отправились в лес и затруднились найти обратную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

« Они или их родные обращались по телефону экстренных служб „112“ за помощью. Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Если вы собрались в лес и ваш отдых был безопасным, важно подготовиться.

Что взять с собой?

Телефон — полностью заряженный + power bank.

Вода и перекус — орехи, шоколад, энергетические батончики.

Аптечка — пластырь, обезболивающее, антисептик.

Свисток и фонарик — помогут подать сигнал в темноте.

Яркая одежда — лучше не камуфляж, чтобы быть заметным.

Карта/компас (или офлайн-карты в телефоне, например, Maps.me).

Чего НЕ делать в лесу?

Уходить далеко без ориентиров.

Игнорировать прогноз погоды.

Двигаться ночью — лучше остаться на месте.

Если заблудился:

Остановиться — паника только усугубит ситуацию.

Позвонить 112 (работает даже без сети!).

Прислушаться — лай собак, шум дороги могут помочь.

Двигаться вдоль ручья или ЛЭП — они часто ведут к людям.

Подавать сигналы — стучи по дереву, свисти, используй зеркало (если есть).

Важно, сообщи кому-то маршрут и ориентировочное время возвращения.

Береги себя и наслаждайся природой безопасно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.