Жителям Подмосковья рассказали, как принять участие во Всероссийском субботнике

Даниленко: принять участие в субботнике в Подмосковье можно через «Яндекс.Смену»

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в Подмосковье принять участие в субботнике можно через сервис «Яндекс.Смена».

«Впервые на субботник мы предлагаем привлекать через „Яндекс.Смену“. <…> Ранее мы попробовали привлечь в качестве пилота в зимний период для уборки снега этот сервис. И он начал показывать себя неплохо. Изначально этот сервис был создан для ритейла, но мы переговорили с разработчиками, и они активно включились в вопросы уборки», — сказал Даниленко.

Он уточнил, что в сервисе, заказчик создает задание, в котором указывает график и цену за его выполнение. Пользователь выбирает то, которое ему нравится, и после работы получает оплату. Через этот сервис можно принять участие в субботнике.

«Есть два варианта, как принять участие. Первый — на возмездной основе — это 1000 рублей в день. УК размещает объявление об участие в субботнике, жители видят его в приложении и откликаются. Далее выполняют работы и получают оплату в течение суток», — уточнил Даниленко.

Министр отметил, что также поучаствовать в субботнике можно в статусе волонтера. Сделать это можно через портал «Добро.рф», там же зарегистрирована «Яндекс.Смена», которая содействует министерству чистоты в вопросах уборки. Даниленко уточнил, что за участие в субботнике в качестве добровольца будут начисляться баллы и часы в волонтерскую книжку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что региональный субботник состоится в Подмосковье 25 апреля. Традиционно он проходит каждую весну.

«25 апреля мы готовимся к традиционному мероприятию — к субботнику», — отметил Воробьев в ходе совещания с главами министерств и ведомств.

