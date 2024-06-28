Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизовать строительный мусор

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области следит за вывозом строительного мусора в регионе. Так, за незаконный сброс таких отходов предусмотрены штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чтобы избавиться от строительного мусора необходимо обратиться к профильным организациям и запросить специализированный контейнер. Главное условие — убедиться в легальности их деятельности и наличии лицензии», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Можно также сдать отходы, такие как дверные и оконные блоки, ламинат или плитку в контейнеры «Мегабака». Информацию о расположении пунктов сдачи можно узнать на их сайте. Отметим, что это абсолютно бесплатно.

Незаконный сброс строительного мусора на контейнерных площадках влечет административную ответственность. Размер штрафа зависит от категории нарушителя: для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей.

Ознакомиться со списком лицензированных перевозчиков строительных отходов можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.