Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать оргтехнику

В Подмосковье в онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей» появилась возможность заказать вывоз оргтехники. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За время работы онлайн-сервиса жители Подмосковья отправили на утилизацию более 1 тысячи ненужных бытовых предметов. Теперь возможности сервиса стали еще шире: пользователи могут заказать вывоз старой оргтехники, такой как монитор, принтер или компьютер. Достаточно просто отправить заявку через региональный портал госуслуг или приложение Добродел», — сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом «Вывоз ненужных вещей», необходимо авторизоваться через ЕСИА на региональном портале или в приложении Добродел. Затем на странице сервиса выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, а также добавить контакты. Специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза.

Крупногабаритную технику и предметы из металлов можно вывезти бесплатно. Оргтехника, мебель, изделия из дерева или макулатура утилизируются на платной основе. Стоимость вывоза можно уточнить на странице сервиса.

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