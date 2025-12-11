Жителям Подмосковья рассказали, как повысить безопасность аккаунта на госуслугах

Дополнительно защитить аккаунт на госуслугах от мошенников поможет функция «Доверенный контакт». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Доверенным контактом может быть, например, родственник или близкий друг. Ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль. При этом он не будет иметь доступа к личному кабинету и не сможет выполнять действия от вашего имени.

Чтобы подключить функцию, необходимо авторизоваться на Госуслугах и перейти в личный кабинет, далее — профиль — безопасность — доверенный контакт. Потом нужно нажать «Добавить» и указать данные доверенного контакта: имя, как в паспорте, а также номер телефона на госуслугах — на него будут приходить смс с кодом. Отправить ему приглашение, оно придет в личный кабинет приглашенного. Время на подтверждение запроса ограничено. Если он не успеет принять запрос, то нужно отправить приглашение заново.

Функция доступна всем пользователям Госуслуг старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, при этом у каждого доверенного контакта может быть до 5 доверителей.

Требования к доверенному контакту: возраст от 18 лет, гражданство РФ, наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах, сведения о паспорте РФ и актуальном номере телефона в личном кабинете.

Отключить доверенный контакт или указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.