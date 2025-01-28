Стекло — это самая экологичная упаковка. Стекло инертно, то есть не вступает во взаимодействие с окружающей средой, поэтому если у вас нет рядом пунктов приема, то можно быть уверенным, что на комплексе по переработке отходов этот материал принесет наименьшее количество вреда относительно других видов упаковки. Жителям Подмосковья рассказали, как перерабатывается стекло в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Стекло — неорганический материал и в процессе разрушения стекло просто измельчается снова на кварцевый песок, поэтому говорить, что оно разлагается 1 000 лет некорректно. Стекло может быть переработано на 100%, не теряя своих свойств.

Переработка на 40% дешевле, чем производство нового стекла.

Как перерабатывается стекло в Подмосковье?

Количество стеклянных отходов после Нового года возрастает в геометрической прогрессии.

Стекло в природных условиях распадается более 1 000 лет — банки и склянки будут веками загрязнять окружающую среду. Исправить ситуацию может каждый: достаточно начать сортировать отходы и отправлять в синие контейнеры для вторсырья или сдавать в специальные пункты приема.

Какое стекло можно переработать?

Переработкой стекла занимаются стеклоперерабатывающие заводы.

В контейнеры для вторсырья или пункты приема стеклотары можно отнести бутылки от напитков, банки из-под консервов или детского питания, а также различные пузырьки. Тара может быть прозрачная, зеленая или коричневая.

На переработку можно сдать и листовое стекло, которое осталось при замене окон.

Прежде чем сдать стекло, его надо ополоснуть от остатков содержимого и снять с тары крышку. Этикетку отрывать не нужно.

При этом вместе со стеклом нельзя сдавать на переработку:

керамическую и стеклянную посуду (бокалы, стаканы, кружки, тарелки);

очки или линзы;

автомобильное стекло;

крышки от сковородок и кастрюль;

лампочки;

зеркала;

хрусталь.

А как же битое стекло?

В Подмосковье небольшое количество стеклобоя можно сдать в контейнеры «Мегабак».

Как перерабатывается стекло?

При переработке стекло дробят в мелкую крошку.

После того, как стекло поступило на завод, его сортируют по цветам — на прозрачное, коричневое и зелёное. Это необходимо, потому что смешанное сырьё можно использовать для создания ограниченного числа вещей.

В процессе сортировки специальный аппарат также отделяет посторонние предметы, которые могли попасть в кучу стекла — например, крышки или пробки.

Отсортированное по цветам стекло отправляют на очистку, чтобы вторсырьё не потеряло в качестве из-за остатков загрязнений. Для этого банки и бутылки замачивают в щелочном растворе.

После очистки стекло дробят в мелкую крошку. При этом специальная аппаратура очищает сырьё от стеклянной пыли, которая образуется в процессе дробления.

Измельченное стекло моют, высушивают, смешивают с кальцинированной содой, песком и известняком, а затем отправляют на переработку. Там его переплавляют и превращают в новые изделия.

Во что превращают старое стекло?

В новые бутылки и банки;

В стекловату, стекловолокно, мелкозернистый бетон, стеклянную плитку, пенодекор, стеклокристаллит и другие материалы для строительства и отделки;

В жидкое стекло. Нужно для производства разных стройматериалов;

В пеностекло. Его используют в промышленности и при строительных работах;

В покрытие для пешеходных коммуникаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.