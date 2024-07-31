Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и питомца от змей

В единый контакт-центр ветеринарии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступают обращения жителей по вопросу обнаружения змей, гадюк, кладок их яиц. Активизации рептилий способствовала длительная жаркая погода, установившаяся в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В Подмосковье все виды змей занесены в «Красную Книгу» и подлежат особой охране государства.

Наиболее распространены неядовитые ужи — обыкновенный, водяной, медянка, и ядовитые гадюки — Никольского и Восточная степная. Для собственной безопасности и сохранения здоровья домашних питомцев важно уметь их различать.

Так, уж обыкновенный обитает у водоемов, не агрессивен, не ядовит, боится шума. Имеет темный черный окрас, круглую форму головы и зрачков. Отличительная черта медянки — черная полоса от носа вдоль глаз к шее.

Гадюка ядовитая обитает в смешанных лесах и болотистой местности, охотится на суше и в водоемах. Вблизи человека может прятаться в углублениях, высокой траве. Ее тело утолщено, форма головы треугольная. Восточная степная гадюка имеет характерный зигзаг на спине, гадюка Никольского — плотный черный окрас.

Согласно рекомендациям министерства экологии и природопользования, при встрече со змеей человеку не нужно приближаться к рептилии, стараясь поймать или навредить ей, лучше обойти стороной. Выезжая в лес или на природу, стоит выбирать высокую обувь. Если укус уже произошел, необходимо выпить антигистаминное средство и употреблять больше воды, постараться вывести яд из ранки, как можно скорее, и обратиться за медицинской помощью.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья отмечают, что во время прогулок с питомцами владельцам стоит избегать высокой травы, не разрешать животному рыть норки и быть предельно внимательными. В случае, если змея укусила домашнего питомца, необходимо забрить шерсть вокруг места укуса, обездвижить животное, насколько это возможно, тщательно промыть и обработать рану антисептическим раствором, незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику.

За консультацией по оставшимся вопросам можно обратиться в единый контакт-центр ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по телефону: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.