Жителям Подмосковья рассказали, как избежать фейковых скидок на путешествия

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с распространением специальных предложений и скидок на туристические услуги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Преступники создают поддельные сайты, копируя страницы известных туроператоров, или звонят по телефону под видом менеджеров. Они предлагают новогодние путевки с «выгодной скидкой». Для бронирования тура просят внести предоплату, введя банковские реквизиты на фишинговом сайте. По такой схеме мошенники получают персональные данные жертвы и даже деньги.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, следует проверять компании в специальном реестре туроператоров и турагентств. Не вводить свои персональные данные на сторонних ресурсах, не доверять заманчивым предложениям и внимательно проверять адрес сайта в браузере.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.