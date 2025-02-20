Жителям Подмосковья объяснили, какие штрафы грозят за питомцев без регистрации

Владельцев собак без регистрации в Подмосковье начнут штрафовать с 1 марта

Владельцы домашних животных, проживающие в Московской области, которые не зарегистрировали своих питомцев в специальном региональном реестре, с 1 марта 2025 года могут получить официальные штрафы, сообщает Life.ru .

Закон обязывает жителей Подмосковья регистрировать своих питомцев с 1 сентября 2023 года, а с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым владельцам собак без такой регистрации могут выписать штрафы. Размер штрафов составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Пока постановка на учет обязательна только для собак, а вот владельцы кошек и другой живности могут проходить процедуру по желанию.

Власти Подмосковья объяснили, что единая база питомцев нужна для того, чтобы пропавших животных было проще найти и решить проблему бездомных животных.

Зарегистрировать питомца необходимо в реестре домашних животных Московской области в течение 14 дней с момента исполнения ему трех месяцев. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги Московской области и записаться на прием в ветеринарные центры, подведомственные Минсельхозу Подмосковья, по месту регистрации.

В конце процедуры хозяин животного получит документ с номером регистрации своего питомца.

По данным сайта областного правительства, сама регистрация бесплатная, а установка чипа оплачивается отдельно — его стоимость порядка 400 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.