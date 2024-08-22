Жителям Подмосковья объяснили, как воспользоваться «гаражной амнистией»

Гаражная амнистия — разговорное название закона, который упростил порядок регистрации гаражей, построенных до конца 2004 года. До появления документа сделать это можно было только через суд, поэтому граждане не спешили оформлять недвижимость и продолжали пользоваться своими гаражами без законного права собственности. Закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земельных участков под ними действует до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«1 сентября исполнится три года с момента вступления в силу Закона о „гаражной амнистии“. За это время в Подмосковье оформлено более 20,2 тысяч объектов, в числе которых и гаражи, и участки под ними. На регистрацию гаражей в упрощённом порядке остаётся два года», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Зачем нужна гаражная амнистия?

После регистрации гаража собственник сможет беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, например, продать, подарить или передать ее по наследству. Кроме того, если вдруг участок, на котором стоит гараж, понадобится государству и войдет в состав изымаемых земель, владелец сможет получить за него денежную компенсацию.

Какие гаражи подпадают под гаражную амнистию?

Зарегистрировать объект по гаражной амнистии можно, если он отвечает сразу трем требованиям:

Является капитальным строением, т. е. тесно связан с землей;

Построен до 30 декабря 2004 года;

Не признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления.

Под гаражную амнистию не подпадают передвижные металлические гаражи, например, «гаражи-ракушки». Они считаются движимым имуществом и устанавливаются по согласованию с местной администрацией. Однако из этого правила есть исключения, предусмотренные п. 14 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ. Также не удастся оформить в упрощенном порядке подземные, гаражи в многоквартирных домах и гаражи-пристройки к другому зданию, например, к жилому дому.

Можно ли оформить землю под гаражом в собственность?

Да, гаражная амнистия позволяет оформить землю под гаражом. Если сам гараж тоже не зарегистрирован, его оформляют одновременно с земельным участком.

Кто может приватизировать гараж?

Гаражной амнистией может воспользоваться владелец гаража, его наследники и последующие покупатели. Главное, чтобы сохранились какие-либо документы на недвижимость.

Какие документы нужны для гаражной амнистии?

Подойдут любые документы, где фигурирует год постройки гаража и указано, что заявитель действительно является владельцем недвижимости:

решение органа власти или предприятия о выделении земельного участка, в том числе советского периода;

техпаспорт или документ о технической инвентаризации;

документы об оплате пая в гаражном кооперативе;

договор о техническом присоединении к инженерным сетям;

другие документы.

Как приватизировать гараж и землю по амнистии?

убедитесь, что гараж соответствует критериям

соберите имеющиеся документы

проверьте статус земельного участка

выясните, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно онлайн на Публичной кадастровой карте. Также можно заказать выписку из ЕГРН через МФЦ или на сайте Росреестра. Если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его нужно образовать. Для этого нужно подготовить схему границ участка, сделать это поможет кадастровый инженер.

После получения схемы обратиться в орган, которому принадлежит земля, и подать через РПГУ заявление о предварительном согласовании предоставления участка:

муниципальные и неразграниченные — государственные участки — в муниципалитет;

региональная земля — в Министерство имущественных отношений МО;

федеральная земля — в Росимущество.

далее необходимо заказать межевой план и техплан (если не стоит на кадастровом учете).

Когда предварительное согласование получено, нужно снова обратиться к кадастровому инженеру и заказать у него межевой план земельного участка и технический план гаража. С этими документами через МФЦ подать заявление в Росреестр о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет. В результате процедуры Росреестр направит выписку из ЕГРН на земельный участок под гаражом.

После этого со всеми имеющимися документами обратиться в муниципалитет и написать через РПГУ заявление о выделении участка и оформлении права собственности на гараж и землю. Если с документами все в порядке, муниципалитет направит их на регистрацию в Росреестр. По завершении процедуры сотрудники администрации выдадут выписку из ЕГРН.

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