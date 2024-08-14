Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения пожарных правил в лесу

Жителям и гостям Московской области важно знать и помнить простые правила пожарной безопасности при посещении лесов и лесопарков, сообщил РИАМО зампред комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

«Очень важно знать и помнить простые правила пожарной безопасности при посещении лесов и лесопарков, ведь от действий каждого зависит не только экология местной флоры и фауны, но и безопасность людей», — сказал Орлов.

Парламентарий подчеркнул, что леса — это богатство человека, и он обязан заботиться об их сохранении.

«Большинство пожаров возникает из-за человеческого фактора и неосторожного обращения с огнем. В Подмосковье доступно более тысячи лесных точек для отдыха и еще около 250 в парках и лесах, в них можно разводить костры», — напомнил председатель комитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуевском округе, Воскресенске», — сказал Воробьев.