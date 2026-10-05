Жителям Подмосковья напомнили о важности автономных дымовых извещателей в домах

Жителям Московской области напомнили и важности установки автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в домах, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья В. Каратаева.

АДПИ — компактное устройство, работающее от батарейки, не требующее подключения к электросети и специального монтажа. Реагирует на дым на ранней стадии возгорания и подает громкий звуковой сигнал, способный разбудить спящего человека.

Данное устройство нужно для обнаружения задымления на стадии тления — задолго до появления огня — и обеспечивает драгоценное время на эвакуацию.

Установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) — это принципиальная позиция Главного управления МЧС России по Московской области. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства № 1479), монтаж АДПИ является обязательным в жилье многодетных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Для остальных граждан это носит рекомендательный характер.

С 2017 года в рамках программы «Безопасность Подмосковья» АДПИ были установлены более чем в 58 тысячах жилых помещений перечисленных категорий. С 2018 года благодаря этим устройствам удалось спасти 184 человека, в том числе 85 детей. Только за текущий год наличие АДПИ помогло спасти 24 человека, из которых 14 — дети.

Главное управление МЧС России по Московской области считает АДПИ одним из самых эффективных и экономически доступных способов предотвращения гибели людей при пожарах в жилом секторе. Ведомство рекомендует органам местного самоуправления продолжать выявление и оснащение извещателями жилых помещений льготных категорий граждан, а также усилить информационно-разъяснительную работу среди всех жителей региона.

При возникновении задымления в доме Главное управление МЧС России по Московской области просит звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.