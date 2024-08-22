Жителям Подмосковья напомнили о цифровом сервисе «Чрезвычайная ситуация»

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации» информирует о том, что в рамках реализации жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию» в 2023 году был разработан цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация» на едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В случае введения режима чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) на территории субъекта рекомендуем информировать граждан, пострадавших в ЧС, о наличии данного сервиса для качественного получения информации о финансовой помощи от государства и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в ЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.