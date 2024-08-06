Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за разведение костров в лесу

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Для отдыха жителей Подмосковья создано и обустроено более тысячи мест в лесу, где можно разводить огонь и около 250 мест в городских округах, где можно разводить костры, но за огонь в неположенном месте нарушителя ждет штраф. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — сказал Шапкин.

Он напомнил, что для физических лиц штраф — до 60 тыс. рублей. Для должностных — до 110 тыс. рублей, для юридических — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

«Будьте осторожны при обращении с огнем. При проведении пикников убедитесь, что огонь находится на безопасном расстоянии от сухой растительности и деревьев. Всегда имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой для тушения возможных искр», — подчеркнул председатель комитета.

Шапкин призвал не выбрасывать горящие окурки, а также брать с собой на загородный отдых мангалы и разводить огонь в них.

«При отсутствии мангала подготовьте место для костра. Снимите дерн с места предполагаемого кострища, разложите его по периметру очищенного места вниз травой, разводите огонь внутри подготовленного кострища. После отдыха не забудьте затушить огонь, то есть залить или закидать землей», — проинструктировал он.

Председатель комитета уточнил, что после того, как затушили огонь, надо закрыть место кострища дерном (травой вверх — ред.).

«Помните, не оставляйте в лесу емкости от легковоспламеняющихся жидкостей, стекло, бутылки и осколки — даже они могут сработать как линзы и вызвать пожар. Ни в коем случае не устраивайте пала травы», — резюмировал Шапкин.