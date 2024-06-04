Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности на воде

В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия. Поэтому каждый человек должен соблюдать меры безопасности, а также уметь оказывать помощь пострадавшим. И ни в коем случае не допускать нахождение у воды детей без присмотра взрослых.

С начала весны в систему-112 Московской области поступило более 20 вызовов по индексу «Спасение утопающих».

Чтобы отдых не омрачился несчастным случаем, нужно помнить, что: рекомендуется купаться не ранее чем через 1,5 часа после еды; каждый должен знать особенности и опасные места водоемов, в которых купается; нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться притопленные бревна, коряги, осколки стекла, технический мусор; не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина; нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках — «плавсредство» может порваться, человек внезапно окажется в воде, а это опасно даже для умеющих хорошо плавать; нельзя купаться в ненастную погоду; если оказались в воде на сильном течении, не стоит пытаться плыть против реки, нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу; если попали в водоворот, не нужно пугаться, необходимо набрать побольше воздуха, нырнуть и постараться резко свернуть в сторону от него; если свело судорогой мышцы, нужно постараться растереть их, лечь на спину и плыть к берегу; не стоит стесняться позвать на помощь.

При происшествиях на воде нужно звонить на номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.