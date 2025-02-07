Жителям Подмосковья напомнили о недопустимости сжигания сухой травы

Из-за аномальных температурных явлений, повлекших за собой ранний сход снежного покрова, в том числе на территории лесного фонда, в Подмосковье совсем скоро наступит время, когда сухая прошлогодняя трава и беспечное отношение к пожарной безопасности граждан станут угрозой для возникновения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

К большинству лесных пожарам приводит неосторожное обращение с огнем — брошенные окурки и спички, не затушенные костры любителей шашлыков на природе, поджоги травы.

«Выжигание сухой травы часто приводит к лесным пожарам. Наша основная задача — не допускать возгораний в лесу, в том числе из-за перехода огня с земель других категорий. Лесная охрана выявляет нарушителей. Однако у нас нет задачи всех наказать, важны профилактика, своевременность выполнения необходимых работ и недопущение нарушений», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Некоторые поджигают сухую траву, считая, что огонь заберет только уже погибшие насаждения, согреет почву и обогатит ее полезными минеральными веществами. Другая причина поджога сухой травы — имитация деятельности на взятых в аренду сельхозугодиях.

Везде, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, земноводные. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстановится лишь через пять-шесть лет, а часто не восстановится уже никогда.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.