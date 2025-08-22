Жителям Мособласти посоветовали качать карты и билеты из-за отключений интернета

Украинские боевики часто пытаются атаковать российскую столицу, поэтому для противодействия их беспилотникам периодически выключают мобильный интернет в Московской области. Жителям региона рассказали, как жить без связи, сообщает « Российская газета ».

Во время отключения мобильного интернета невозможно расплатиться банковской картой или с помощью приложения на телефоне. Также на кассах не пробиваются товары с маркировкой «Честный знак». Для оплаты товаров и проезда в общественном транспорте жителям Подмосковья рекомендуется носить с собой наличные билеты.

Также необходимо занести в перечень контактов на телефоне номера членов семьи, знакомых, а также такси. Машину лучше вызывать по телефону.

Карты автодорог, электронные билеты, талоны, рецепты и иные документы лучше заранее сохранить на телефон.

Также важно заранее узнать об иных способах оплаты платной парковки.