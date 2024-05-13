Жителям Московской области рассказали о льготах на детский отдых

В Московской области льготы на детский летний отдых могут получить ребята из малообеспеченных или многодетных семей, дети-инвалиды и дети-сироты, сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.

«У нас предусмотрены различные льготы и бесплатные путевки. Есть также программы по компенсации за организованный отдых», — сказала Болатаева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Оформить льготы можно либо через региональный портал госуслуг, либо при обращении в МФЦ.

«Мы все эти категории видим, у нас все профили этих семей есть. С семьями на контакте, на связи», — добавила первый зампред.