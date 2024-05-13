Жителям Московской области рассказали о льготах на детский отдых
Болатаева: в Подмосковье предусмотрены различные льготы на детский отдых
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
В Московской области льготы на детский летний отдых могут получить ребята из малообеспеченных или многодетных семей, дети-инвалиды и дети-сироты, сообщила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«У нас предусмотрены различные льготы и бесплатные путевки. Есть также программы по компенсации за организованный отдых», — сказала Болатаева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Оформить льготы можно либо через региональный портал госуслуг, либо при обращении в МФЦ.
«Мы все эти категории видим, у нас все профили этих семей есть. С семьями на контакте, на связи», — добавила первый зампред.