Жителям Курской области помогает вся Россия, заявили власти региона

Председатель Курской облдумы Юрий Амерев заявил, что после нападения ВСУ на регион помогать курянам стала вся страна. Ранее в Госдуме также поддержали идею курских парламентариев, которые предложили дать статус вынужденных переселенцев не только покинувшим регион курянам, но и тем, кто находится в пределах области, но был оставил жилье из-за опасности, сообщает Infox .

Амерев обратил внимание, что благодаря такой инициативе жители курского приграничья, которых коснулось вторжение украинских войск, смогут получить правовые, экономические и социальные гарантии.

«В их числе — самое главное для каждого человека: обеспечение жильем, работой и иными средствами, которые необходимы для нормальной жизни», — отметил спикер Областной думы Курской области.

По словам Амерева, по последним данным, уже свыше 160 тыс. курян покинули свои дома, а в ряде районов области идет обязательная эвакуация населения. Некоторые граждане уехали из области, но многие куряне так и остались в ее пределах.

По действующим законам последние не имеют статус переселенцев, что и предложили исправить курские депутаты, а их коллеги из Госдумы это предложение поддержали.

«На помощь курянам пришла вся страна, за что мы очень благодарны всем нашим соотечественникам», — добавил Амерев в обращении к депутатам федерального парламента.

Поправки в закон уравняют в правах курских беженцев — и тех, кто покинул регион, и тех, кто остался в его пределах. Законодательную инициативу подготовят для обсуждения федеральным парламентом.