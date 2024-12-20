Жителям Кемерова рассказали о разрешенных местах для запуска фейерверков

В этом году в Кемерове власти выделили десять мест для запуска фейерверков в период новогодних и рождественских праздников, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Таким образом запуск пиротехники будет доступен в следующих зонах: в центральном районе — на площадке на Коммунистической улице перед зданием Кемеровского МАУ «Дворец молодежи», а также на Набережной реки Томь, ограниченной улицей Арочной и ПКиО «Парк чудес». Также предусмотрены площадки на Пионерском бульваре (между домом № 4 и проспектом Ленина), районе, ограниченном проспектом Ленина и улицами Красноармейской и Соборной, на улице Кирова перед стадионом «Химик», на проспекте Притомском, строение № 70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»), а также на 4-й Заречной улице, дом № 54 (кафе-клуб «Чайка»).

В Рудничном районе запускать фейерверки можно будет на аллее от проспекта Шахтеров до улицы Институтская. В Кировском районе — на набережной реки Томь. Жители Лесной поляны также могут найти площадку на проспекте В. Михайлова, рядом с автобусной остановкой.

Запуск фейерверков разрешен только при отсутствии маршрутного движения. В случае пожара следует сразу же звонить в экстренные службы по номерам 112 или 01.