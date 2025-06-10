Жителям и гостям Шатуры и Рошаля доступен сапсерфинг на озерах округа

Сапсерфинг набирает все большую популярность во всем мире. Этот вид спорта абсолютно универсален. Для него не нужна особая физическая подготовка, годы тренировок и специальное дорогое оборудование. Освоить управление надувной сап-доской может каждый за 20-30 минут. Шатура не отстает от общемировых трендов и предлагает жителям и гостям научиться сапсерфингу. С наступлением по-настоящему летней погоды на озерах Шатуры и Рошаля открыт прокат надувных досок. На пляжах работают опытные инструкторы, которые помогут новичкам освоить данный вид спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В минувшие выходные первый выход на воду этим летом совершили участники клуба «Активное долголетие».

«В прошлом году мы впервые попробовали этот вид спорта, и он очень понравился участникам. Мы начали с небольших прогулок, а в конце сезона доходили на сапах до Спасо-Преображенского храма в с. Андреевские Выселки. В этом году планируем продолжить традицию», — сказала директор «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Шатурский“ Ирина Тимофеева.

Для участников программы губернатора «Активное долголетие» данный вид досуга оказывается бесплатно в рамках занятий в летний период. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)453-20-19, 8(496)455-84-70.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.