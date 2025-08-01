Жителям и гостям Ленинского округа рассказали, в каких парках можно перекусить

Шесть мест общественного питания работают в парках Ленинского городского округа. Организация кафе на территории парков и лесопарков является современным стандартом в Московской области и отвечает потребностям жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории Ленинского округа — пять парков, в четырех из них можно перекусить, купить кофе, воду или мороженое во время прогулки. По одному пункту общественного питания расположены в Расторгуевском парке и лесопарке „Апаринки“. В лесопарке „Высота“ есть большой павильон с кафе и киоск с напитками и горячей кукурузой. В Центральном парке — небольшое летнее кафе и точка, где можно приобрести вкусный фаст-фуд и лимонады. Этот павильон является наиболее популярным местом из всех перечисленных — здесь всегда много покупателей», — уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в дирекции парков города Видное, в пятом, Тимоховском парке в следующем году планируется приступить к масштабному благоустройству, после чего здесь также появятся кафе.

Необходимость открывать места общественного питания в парках неоднократно подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев, поэтому в проекты подмосковных парков теперь сразу закладываются помещения, где удобно расположить кафе. Такие многофункциональные модули построены в недавно благоустроенных лесопарках Ленинского округа — «Апаринки» и «Высота».

Ранее сообщалось, что летом 2025 года в парках Подмосковья функционируют 774 точки общественного питания, из них 225 кафе и ресторанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.