Жителям Химок рассказали о подвигах служебных собак в годы ВОВ

В городском округе Химки провели серию мероприятий, приуроченных ко Дню фронтовой собаки. Одно из них провели в школе № 31. Патриотическая лекция прошла в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для химчан провели историческую викторину и подарили памятные подарки. В числе гостей встречи — лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

«Около 70 тыс. собак несли службу в годы Великой Отечественной войны. Они наравне с людьми проявляли смелость и отвагу. Животные выполняли функции саперов, сторожей, санитаров и даже связистов», — подчеркнул Харитонов.

Химчане смогли посетить и другие тематические мероприятия. Так, лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева организовала патриотическую встречу в детском саду «Дюймовочка». Здесь кинологи рассказали жителям о тонкостях профессии и привели четвероногого помощника, который продемонстрировал свои умения.

Кроме того, в доме культуры «Контакт» также собрались местные жители, в том числе депутат муниципального совета депутатов Владимир Суслов. Горожане прослушали лекцию про подвиги служебных собак.

«Наша история очень богата на различные события. Подобные встречи с жителями и молодежью очень важны. Это помогает развивать чувство гордости за свою страну, вспоминать памятные даты и героев, которые и ранее и сейчас защищают нас и нашу Родину», — поделилась член совета ветеранов Ирэн Зимоглядова.

Депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в Химках особое внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, благодаря инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Там можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать из первых уст рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.