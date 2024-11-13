Жителям Дубны выделена материальная помощь на сумму 1,3 млн рублей

В администрации городского округа Дубна продолжается активная работа по оказанию материальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Помощь выделяется малоимущим горожанам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего за последние время в Дубне помогли 64 семьям, финансовые средства выделены на сумму 1,3 млн рублей.

«Мы понимаем, что такие ситуации могут привести к значительным трудностям, и наша задача — поддержать людей в эти трудные моменты. Именно поэтому ежегодно мы выделяем средства из городского бюджета на эти цели», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Очень важно, чтобы каждый нуждающийся получал вовремя необходимую помощь. Жители Дубны, столкнувшиеся с трудностями, всегда могут обратиться в администрацию за поддержкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.