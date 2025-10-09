Жители Серпухова присоединились к I Всероссийскому агродиктанту

В здании администрации порядка 50 представителей агропромышленного комплекса, фермеров, предпринимателей и партийцев одновременно проходили тестирование. Задания агродиктанта самые разные: от определения сельхозяйственных животных по описанию до методов борьбы с вредителями. Достаточно много вопросов были посвящены истории развития АПК в нашей стране. На выполнение работы было отведено 45 минут, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников акции поприветствовали заместитель главы Серпухова Мария Барышева и депутат окружного Совета Юлия Громова. Вместе со всеми тест проходил военнослужащий СВО Александр Шишкин.

«Мне очень приятно, что столько людей изъявили желание не просто проверить свои знания, а в какой-то мере, обновить свою базу. Спасибо за то, что работаете на земле, производите экологически чистые продукты. Спасибо за ваши высокие показатели. В этом году АО «Дашковка» в Серпухове собрало 51 центнер зерна с гектара. Этот результат можно приравнять к Краснодарскому краю», – отметила Мария Александровна.

