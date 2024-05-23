Жители Рязанской области пожаловались на нашествие мошкары

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Нашествие мошкары зафиксировано в Рязанской области. Соответствующие видеоролики с полчищами насекомых в соцсетях публикуют местные жители, сообщает РИА Новости .

На кадрах видно, как рой мошкары облепил автомобиль. Из-за большого количества насекомых значительно снизилась видимость на дорогах.

По мнению экспертов, причинами нашествия насекомых стало мощное в этом году половодье, а также последовавшее за ним резкое потепление. Таким образом, образовались благоприятные условия для развития личинок.

Ранее врач-аллерголог Сергей Быков объяснил, почему комары кусают людей чаще животных. Это связано с человеческим запахом.