Жители Реутова могут выбрать проекты по благоустройству в 2025 году

На портале «Добродел» стартовало голосование по проектам инициативного бюджетирования. Жители Реутова могут выбрать проекты по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из них — это ремонт школьного стадиона школы № 7. Проект предполагает обновление покрытия футбольного поля «искусственной травой» и засыпку резиновой крошки, а также устройство разметочной полосы.

Второй проект — это благоустройство сквера на улице Ленина между домами 10 и 14. Раньше в доме по соседству располагался исполком и это пространство считалось центром города. Сейчас здесь небольшая зеленая зона.

Оставить свой голос и решить судьбу исторического центра города и школьного стадиона может каждый житель Реутова, зарегистрированный на портале «Добродел». Жители могут отдать свой голос «за» или «против» до 9 февраля 2025 года.

Если одна из инициатив наберет достаточное количество голосов и пройдет экспертную оценку жюри, то проекты планируется реализовать до конца 2025 года за счет регионального и местного бюджетов.

Программа инициативного бюджетирования — это процесс, при котором граждане имеют возможность напрямую участвовать в принятии решений о расходовании местного бюджета, предлагая свои идеи и проекты по улучшению городской инфраструктуры. Через обсуждения и голосование жители могут активно влиять на выбор тех объектов, которые требуют благоустройства или модернизации.

Проголосовать можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.