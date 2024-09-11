Жители поврежденных украинскими дронами квартир в Раменском вернулись за вещами

Жильцы поврежденных в результате атак украинских беспилотников домов в подмосковном Раменском смогли вернуться в свои квартиры за вещами, сообщают « Известия ».

Жильцов сопровождают сотрудники экстренных служб. При этом лифты обесточены и подниматься приходится пешком. В основном взрыв пришелся на 9-й и 10-й этажи.

В ночь на 10 сентября украинские войска устроили массированную атаку беспилотниками по территории России. Над Подмосковьем перехватили 20 БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.

Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.