Жители Подольска направили порядка 5 т гумпомощи в ЛНР

Повезли ценный груз депутаты Совета депутатов Подольска Алексей Стулов и Сергей Кулев, а также член молодежного парламента округа Дмитрий вместе со своим отцом. ⁣⁣⠀

⁣⁣Они планируют посетить 12 мест, в каждом из которых передадут необходимые вещи подольчанам и их сослуживцам. Для госпиталя в Луганске приобрели стоматологическое кресло. Для бойцов, которые находятся непосредственно на передовой, подготовили маскировочные сети, а также инструменты, оборудование, средства РЭБ, шанцевые инструменты, предметы личной гигиены, медикаменты. ⁣⁣⠀

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.