Жители подмосковного поселка Сабурово три дня сидят без интернета из-за трактора

В нескольких жилых комплексах Подмосковья, а именно в поселке Сабурово, а также ЖК «Пятницкие кварталы» и «Митино О2», уже третьи сутки отсутствует интернет. Причиной тому стали дорожные работы, в ходе которых трактор повредил кабель, сообщает «Подъем» .

Повреждение полуторакилометровой линии связи произошло во время строительства дублера Пятницкого шоссе. Проблемы с доступом к Сети начались еще 18 ноября. Жалобы и сейчас поступают от абонентов разных провайдеров, а в некоторых зданиях наблюдаются серьезные трудности с мобильной связью.

Представители компании «Seven Sky — Искрателеком» подтвердили факт обрыва оптоволоконного кабеля на магистрали.

«К сожалению, с 18 числа была зафиксирована общая аварийная ситуация в 11:36 — обрыв оптоволокна на магистрали. Сейчас еще ведутся аварийные работы. В ближайшее время должны дать интернет», — сообщили в компании.

В свою очередь, «Облтелеком провайдер» уточнил, что причиной сбоя стала деятельность строительной техники. По информации компании, возобновление предоставления интернет-услуг ожидается не ранее 21 ноября.

Жители, работающие удаленно, испытывают серьезные неудобства и вынуждены выезжать в Москву для получения доступа к Сети. Они с иронией отмечают абсурдность ситуации, происходящей в 21 веке. Абоненты надеются добиться выплаты компенсации за столь продолжительное отсутствие сетевого соединения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.