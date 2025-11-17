С 17 по 23 ноября пройдет народное голосование за победителей п ремии президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Из более чем 58 тыс. заявок, поступивших со всех регионов страны, экспертный совет отобрал 100 финалистов — по 10 в каждой из 10 номинаций. Двое из них представляют Московскую область. Жители России могут проголосовать за своих фаворитов в мини-приложении в мессенджере MAX . Об этом сообщают организаторы премии.

Определение победителей премии вышло на финальный этап. Перед тем как отдать свой голос в народном голосовании, которое позволит каждому жителю страны поддержать финалистов и повлиять на итоговый результат, можно познакомиться с историями всех кандидатов. В каждой номинации разрешено выбрать только одного участника.

«Народное голосование — это уникальный момент, где к строгой оценке экспертов добавляется самое важное и честное мнение — мнение общества. Ведь по-настоящему оценить масштаб свершений человека могут именно те, кто находится рядом: кто видит его ежедневный труд, искреннюю вовлеченность и реальные результаты. За каждой конкурсной работой — не просто проект, а личная история упорства, ответственности и безграничной веры. Отдавая свой голос, мы не просто выбираем финалистов — мы поддерживаем тех, чья энергия и доброта уже сегодня меняют к лучшему жизнь вокруг. И мы говорим им: „Мы видим ваш вклад, мы ценим его, и мы — с вами“, — подчеркнул гендиректор президентской платформы „Россия — страна возможностей“, ректор Мастерской управления „Сенеж“ Андрей Бетин.

В числе финалистов народного голосования премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» двое участников из Московской области, чьи инициативы уже меняют жизни людей по всей стране к лучшему.

Олег Артемьев — участник номинации «Медиа», инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Олег является автором и ведущим уникального космического медиа-проекта: в 2014 году он стал российским космонавтом-видеоблогером, создающим контент прямо с орбиты. Его цель — сделать космос понятным и доступным, а также сформировать современный образ российской космонавтики. В своем блоге Олег регулярно публикует видеоматериалы о научных экспериментах, быте космонавтов и истории освоения космоса. За его контентом следит более 5 миллионов подписчиков по всему миру. Контент Олега Артемьева способствует развитию интереса к науке, борьбе с мифами о космосе и повышению научной грамотности общества.

Андрей Богданов — участник номинации «Образование», исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ. Создал основную образовательную платформу на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и МФТИ, которая уже включает более 20 проектов и охватывает свыше 85 тыс. участников из 70 регионов страны. Его вклад заключается в трансляции передовых практик и разработке системных решений для повышения качества STEM-образования в регионах, что обеспечивает конкурентоспособность молодых специалистов и новые возможности для поступления в ведущие вузы. Под руководством Андрея реализуются уникальные проектные смены, олимпиады, интенсивы и конференции, ориентированные на развитие проектного мышления и профессиональной ориентации школьников и педагогов. Его деятельность обеспечивает доступ к современным образовательным ресурсам и практико-ориентированным программам как в онлайн-формате, так и очно, создавая сообщество наставников и индустриальных партнеров.

Таких историй – десятки по всей стране. Каждый участник народного голосования – это человек, который своими действиями делает жизнь вокруг лучше: создает, вдохновляет, помогает, учит, открывает новые горизонты. За каждым именем – труд, вера в идею и желание менять мир.

Народное голосование — важный элемент формирования итогового рейтинга финалистов. Окончательный результат складывается из экспертных оценок и голосов граждан, что обеспечивает объективную и многогранную картину вклада каждого участника в создание возможностей для окружающих и развитие своего сообщества и страны.

Чтобы поддержать финалистов, достаточно перейти в мини-приложение в мессенджере MAX, ознакомиться с анкетами участников и выбрать своего фаворита. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель. Премия охватывает ключевые направления созидательной деятельности граждан: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование», «Возможности для СВОих».

Итоги премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» будут подведены на торжественной церемонии награждения в Мастерской управления «Сенеж» в декабре 2025 года. Победители и финалисты получат медиа-поддержку информационных партнеров премии — «Новости Mail» и платформы «Дзен», приглашение на образовательные программы от онлайн-платформы «Диалог», академии творческих индустрий «Меганом», Центра знаний «Машук» и других. Финалисты станут частью сообщества, где взаимная поддержка и обмен опытом помогают участникам воплощать идеи и усиливать эффект своих инициатив.