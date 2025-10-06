Жители Подмосковья смогут поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщает, что с 7 по 28 октября 2025 года жители Подмосковья смогут поучаствовать во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники младшего возраста в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности и научатся избегать ловушек мошенников. Ученики средних и старших классов попробуют свои силы в олимпиадном зачете с 14 по 16 октября.

Взрослые тоже найдут для себя много интересного — узнают, как эффективно управлять своим бюджетом, на что обращать внимание при покупке финансовых продуктов, как принимать осознанные финансовые решения и сформировать дополнительный капитал к пенсии.

Пройти зачет можно индивидуально или в составе семейной команды. В конце все участники получат персональные рекомендации, которые помогут им улучшить свой уровень финансовой грамотности, а при успешном прохождении — именной сертификат.

В онлайн-зачете есть два уровня сложности: базовый и продвинутый. Регистрируйтесь на сайте проекта finzachet.ru, чтобы получить напоминание о старте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.