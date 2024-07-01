Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс-премию «КАРДО» до 15 июля

15 июля в 18:00 завершится регистрация на соревнования конкурса — премии уличной культуры и спорта «КАРДО», об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основной целью премии является: выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства для совместной реализации государственной молодежной политики в области современного, уличного и массового спорта на территории Российской Федерации и стран-участниц проекта.

В период с 22 по 25 августа 2024 года в Ставрополе состоится гранд-финал премии, в котором примут участие более 2-х тысяч человек из 45 стран мира.

В рамках премии проводится Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежь. Гранты, очная защита которого состоится на гранд-финале.

Организатором премии выступают: АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», правительство Ставропольского края, благотворительный фонд развития уличной культуры и спорта «КАРДО», Северо-Кавказский федеральный университет, общественная организация «ОФФБИТС».

Прием заявок осуществляется до 15 июля 18:00 (МСК), регистрация на конкурс доступна при регистрации на официальном сайте КАРДО.

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