Жители Подмосковья смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатами в ноябре

В Подмосковье утвержден график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на ноябрь 2024 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Адвокаты примут жителей 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября с 10:00 до 14:00.

Получить консультацию можно будет в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, строение 1.

Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Получить бесплатную консультацию юристов могут только жители Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.