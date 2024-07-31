Жители Подмосковья приглашаются на Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони»

Фондом содействия реализации социальных проектов «Благовест» проводится Всероссийский духовно-патриотический, социально-экологический проект «Связь поколений». В его программе ежегодный Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони», который состоится 19 августа в день Яблочного Спаса, сообщает пресс-служба организаторов.

Во время фестиваля пройдут тематические, патриотические, творческие, спортивные, кулинарные мероприятия в каждом населенном пункте России и других странах, для формирования положительного образа Русского мира, как символа связи поколений, общности исторических культурных духовных ценностей, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

В рамках проведения спортивных мероприятий фестиваля и в преддверии масштабного события чемпионата мира по русским шашкам (5-15 сентября), федерация шашек России организует и проведет мастер-классы, сеансы одновременной игры или любительские турниры для семей, организаций.

В 2023 году к Всероссийскому проекту «Связь поколений» присоединились более 260 организаций и участников в 202 населенных пунктах из 63 регионов России (в т. ч. новых территорий Донбасса).

В рамках проекта проводились: ежегодная Всероссийская акция «Сад Связь поколений» 19 мая 2023 года, ежегодный Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони» 19 августа 2023 года при поддержке министерств, ведомств и руководства многих регионов России, ветеранских организаций, учреждений культуры и спорта, образовательных организаций.

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