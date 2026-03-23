Жители Подмосковья получат консультации по похоронным услугам в МФЦ

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела пройдут с 23 по 27 марта в пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье. Специалисты ответят на вопросы об оформлении захоронений и установке надгробий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультации состоятся по следующим адресам: 23 марта — Руза, ул. Федеративная, д. 7А; 24 марта — Шатура, ул. Спортивная, д. 6; 25 марта — Фрязино, ул. Центральная, д. 12; 26 марта — Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4; 27 марта — Талдом, пл. Карла Маркса, д. 13.

Жители чаще всего обращаются с вопросами о правильном оформлении удостоверений о захоронении, регистрации семейных (родовых) захоронений и получении разрешений на установку надмогильных сооружений.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом приема, а также по форменной одежде специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.