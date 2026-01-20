Жители Подмосковья подали более 66 тысяч заявлений на компенсацию платы за детсад

В 2025 году жители Подмосковья более 66 тысяч раз воспользовались услугой по оформлению компенсации платы за детский сад на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2025 года на региональном портале Подмосковья подано около 800 онлайн-заявлений на получение компенсации за оплату детского сада. Всего за год жители региона воспользовались этой услугой свыше 66 тысяч раз.

Компенсация предоставляется в соответствии с критериями нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, получающих ежемесячное пособие по статье 20.16 Закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Подать заявление может один из родителей или законных представителей, если ребенок посещает подмосковный детский сад и оплачены услуги по присмотру и уходу.

Решение о выплате компенсации направляется в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

В министерстве государственного управления отметили, что электронное заявление на компенсацию родительской платы подается только один раз при записи ребенка в детский сад, после чего оно продлевается автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.