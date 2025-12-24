Жители Подмосковья подали более 6,5 тыс заявок на выплату по уходу за инвалидами

С начала 2025 года на портал госуслуг Московской области поступило свыше 6,5 тыс заявлений на получение выплаты по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Выплата предоставляется жителям Московской области, осуществляющим уход за инвалидами I и II группы, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.

Оформить услугу могут неработающие граждане, студенты-заочники, а также лица, работающие удаленно или не более двух часов в день. Возраст заявителей должен быть от 18 до 65 лет. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение по заявке поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Выплата назначается на шесть календарных месяцев. Для продления необходимо повторно подать онлайн-заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.