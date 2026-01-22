Жители Подмосковья подали более 60 тыс заявлений на выплату при рождении ребенка

Более 60 тысяч заявлений на получение выплаты для приобретения товаров и средств ухода за новорожденными поступило на портал госуслуг Подмосковья в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году жители Подмосковья подали свыше 60 тысяч заявлений на выплату для приобретения предметов и средств ухода за новорожденными детьми через региональный портал госуслуг.

Право на получение выплаты имеют семьи, которые ранее не получали подарочный набор. Оформить услугу могут родители детей, родившихся в Московской области не ранее 1 января 2019 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму с данными о ребенке и указать банковские реквизиты. Рассмотрение заявления занимает 7 рабочих дней, после чего, в случае одобрения, средства поступают на счет в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.