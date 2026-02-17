Жители Подмосковья подали более 12 тыс онлайн-заявлений на соцпомощь с января 2026 г

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили свыше 12 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С января 2026 года в Подмосковье зарегистрировано более 12 тысяч электронных заявлений на оформление социальной помощи. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Право на получение выплат имеют отдельные категории граждан с низким доходом, включая малоимущие семьи, одиноко проживающих граждан, пенсионеров и ветеранов.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях» на портале. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что в 2025 году онлайн-услугой воспользовались более 47 тысяч раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.