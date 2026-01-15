Жители Подмосковья подали 65 тыс заявлений на компенсацию за стационарный телефон

В 2025 году жители Подмосковья подали около 65 тысяч заявлений на ежемесячную компенсацию расходов за стационарный телефон через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году на региональном портале госуслуг Подмосковья зарегистрировано около 65 тысяч обращений на получение ежемесячной денежной компенсации за оплату стационарного телефона.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» – «Другое». Для оформления компенсации необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, быть зарегистрированным по месту жительства в Московской области, иметь договор на абонентский номер и быть собственником жилья, где установлен телефон.

Право на компенсацию имеют ветераны труда и военной службы, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Оформить или продлить компенсацию можно также через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.