Жители Подмосковья подали 2,8 тыс заявлений на компенсацию ЖКУ

За неделю жители Подмосковья направили более 2,8 тыс заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг через региональный портал. С начала 2026 года подано свыше 63 тыс электронных обращений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Подать заявление могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать реквизиты организации ЖКУ либо приложить документы, подтверждающие оплату.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение направят в личный кабинет заявителя на портале в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.