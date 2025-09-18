Жители Подмосковья оценили свои карьерные перспективы в условиях цифровой трансформации

Жители Московской области активно готовятся к цифровой трансформации рынка труда. 69% опрошенных в регионе считают, что через пять лет наибольшим спросом будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, а 67% планируют развивать новые навыки в ближайшие 2–3 года, следует из совместного исследования ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и II Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет 7–8 октября 2025 года в Москве.

Всего в опросе приняли участие 2644 жителя России. Большинство из них (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. В Московской области таких респондентов 69%. Показатели по другим цифровым профессиям будущего из топ-3 в регионе тоже сопоставимы с общероссийскими: разработчиков в области кибербезопасности выделили 63% опрошенных против 65% по стране, инженеров робототехники — 55% против 54%.

В ближайшие 2–3 года 73% опрошенных планируют осваивать новые компетенции, в Московской области этот показатель ниже — 67%. Жители региона считают приоритетными для развития хард-навыками работу с ИИ-инструментами, анализ данных, маркетинг и программирование, а среди гибких навыков лидируют работа в команде, критическое мышление, адаптивность и коммуникация, включая публичные выступления и ведение переговоров.

«Целенаправленное развитие конкретных профессиональных навыков — абсолютно верная стратегия, которая подходит любому соискателю. Именно на этом стоит фокусироваться, чтобы не остаться за бортом рынка труда. Сегодня работодатели активно переходят на skill-based подход к подбору персонала. Формальные признаки, такие как образование, цвет диплома, стаж, отходят на второй план, уступая место конкретным навыкам. Это связано с нехваткой специалистов, обладающих необходимыми бизнесу компетенциями. Где именно и как соискатель их освоил — вторично, куда важнее, чтобы он мог подтвердить и продемонстрировать свои скилы на практике», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru.

Самыми популярными способами освоения новых знаний для жителей Подмосковья стали самостоятельное обучение через книги, статьи и видео (61%) и онлайн-курсы (52%), а 43% ожидают поддержки в этом вопросе от работодателя через корпоративные программы. Большинство жителей региона (66%) руководствуются осознанной внутренней мотивацией, нацеленной на поддержание собственной конкурентоспособности, и только 11% видят в развитии новых навыков вынужденную меру из-за возможного устаревания профессии.

Отношение к автоматизации труда среди жителей Московской области в целом соответствует общероссийским тенденциям. Только 6% опрошенных в регионе серьезно боятся потерять работу из-за развития ИИ, а 42% убеждены, что нейросети не смогут выполнить их работу. В среднем по России эти показатели составляют 5 и 39% соответственно.

При этом 44% жителей Подмосковья относятся к замене части профессий ИИ нейтрально, считая главным своевременно переквалифицироваться, а 28% видят в этом угрозу социальной стабильности. Чтобы избежать негативных последствий, 26% жителей региона уже активно учатся работать с ИИ-инструментами, а 28% следят за трендами на рынке труда. Более половины опрошенных в Подмосковье (59%) готовы полностью сменить профессию в случае потери востребованности их текущей специальности — по этому показателю регион входит в топ-3 в стране. Это демонстрирует высокую адаптивность и готовность к карьерным трансформациям в условиях цифровой экономики.

Сценарии развития общества и изменения на рынке труда, в том числе в условиях цифровой трансформации, станут предметом обсуждения в рамках экспертной программы II Международного симпозиума «Создавая будущее» — флагманского мероприятия Национального центра «Россия», которое состоится 7–8 октября 2025 года. Ежегодный Симпозиум, организованный по поручению Президента РФ Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий, объединит более 7000 участников из стран ШОС и БРИКС, АТР и Европы. Итогом станут футуристические прогнозы, которые можно будет отслеживать, обсуждать и корректировать.