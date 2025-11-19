Жители Подмосковья оформили более 200 онлайн-заявок на вывоз строительных отходов

Жители Московской области воспользовались онлайн-сервисом для оформления заявок на вывоз строительного мусора более 200 раз. Сервис размещен на региональном портале и позволяет быстро подать заявку, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-сервис по вывозу строительных отходов доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Для оформления заявки необходимо авторизоваться, выбрать услугу «Вывоз строительных отходов» и заполнить специальную форму.

В заявке требуется указать контактные данные, адрес, режим въезда на территорию, вид и примерный объем отходов, а также отметить необходимость в грузчиках и желаемую дату вывоза.

После отправки формы с заявителем связывается специалист в течение одного рабочего дня для подтверждения, согласования сроков и стоимости услуги. Вывоз строительного мусора осуществляется на платной основе.

В пресс-службе министерства пояснили, что сервис помогает упростить процесс подачи заявок и сделать его более удобным для жителей региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.