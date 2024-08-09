Жители Подмосковья обратились по номеру «112» порядка 91 млн раз

Система-112 создана в Подмосковье распоряжением губернатора Московской области. Подмосковье является пилотным регионом внедрения. Опытная эксплуатация системы началась 1 июня 2015 года, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала работы в регионе номера «112» на него поступило более 91 млн вызовов. За 9 лет эксплуатации в систему было внедрено свыше 30 новых функций, в том числе геопозиционирование, мобильное приложение, СМС-информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04, развитие интеграции с порталом «Добродел» и многое другое.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия удалось сократить на 30 минут.

В центрах обработки вызовов в круглосуточном режиме дежурят сурдопереводчики. Они принимают вызовы посредством программы видеозвонка в мобильном приложении «112 МО». Сурдопереводчик в онлайн-режиме примет вызов, обработает полученную информацию и оперативно вызовет необходимые службы оказания помощи.

Кроме того, в системе-112 создана и активно работает служба психологической помощи. Специалист службы психологической поддержки системы-112 обрабатывает в среднем около 10 вызовов в сутки. При этом психологи, как и вся система-112, работают в круглосуточном режиме.

Для обработки обращений от иностранных граждан в работе задействованы операторы-лингвисты.

С начала года жители и гости региона обратились на номер «112» более 7 млн раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.