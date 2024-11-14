Жители Подмосковья назвали самые эффективные меры в борьбе с коррупцией

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали о результатах социологического опроса, согласно которым жители региона оценивают уровень коррупции как средний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным этого же опроса 38% жителей Подмосковья сталкивались с ситуациями, когда они чувствовали необходимость дать взятку для решения того или иного вопроса.



Так, почти половина респондентов считает, что взятка способна облегчить и обеспечить надежность получения нужного результата.

При этом большинство опрошенных в итоге все же отказались от участия в коррупционных практиках. Основными сдерживающими факторами стали:

уверенность в возможности добиться решения без взятки (25%);

принципиальный отказ (21%);

отвращение к даче взятки (16%).

Эти убеждения, по мнению экспертов, сформировались во многом благодаря предпринимаемым в Подмосковье мерам по противодействию коррупции. Однако 55% респондентов считают эти меры недостаточными, а 43% вообще ничего о них не знают.

Только треть жителей Подмосковья уверена, что в регионе делается всё необходимое или, по крайней мере, все возможное для борьбы с коррупцией. 32% опрошенных что-то слышали о мерах, а 19% знают о них, но специально за ними не следят. Только 5% респондентов очень хорошо осведомлены и активно отслеживают антикоррупционные меры, что, безусловно, лишь капля в море и широкое поле для нашей дальнейшей работы.

По мнению жителей региона, наиболее эффективны в борьбе с коррупцией:

Ужесточение наказания для коррупционеров — 58% респондентов. В Подмосковье активно ведется работа по продвижению в Государственную думу соответствующих законодательных инициатив в данной сфере;

Усиление контроля за доходами и расходами должностных лиц и членов их семей — 45%, причем сторонников данной меры значительно прибавилось, по сравнению с прошлым годом;

Повышение прозрачности административных процедур — 32%: возможность следить за этапами продвижения обращения или запроса, «обезличивание» взаимодействия исполнителя услуги и заявителя, предоставление детальной информации о требуемых документах и сроках выполнения услуг за данную меру проголосовало 32% опрошенных.

Цифровизации госуслуг в Подмосковье уделяется особое внимание, что также способствует борьбе с коррупцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.