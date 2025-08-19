Жители Подмосковья могут зарегистрировать недвижимость по экстерриториальному принципу

Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг Росреестра — это возможность обратиться за госуслугами в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

При подаче заявления по экстерриториальному принципу документы переводятся в электронный вид и направляются в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта, который принимает решение о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Данная услуга востребована населением региона. С начала года по настоящее время в управление Росреестра по Московской области из других регионов страны в отношении подмосковной недвижимости поступило 56 899 заявлений на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу.

При этом за указанный период от жителей Московской области в отношении недвижимости в других регионах страны принято 41 208 заявлений на учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу.

Для подачи документов по экстерриториальному принципу жители Московской области могут воспользоваться официальным сайтом Росреестра или обратиться в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Процедура подачи документов по экстерриториальному принципу стала максимально комфортной и быстрой, а также значительно сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса обеспечивая комфортные условия в получении услуг Росреестра», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.