Жители Подмосковья могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает конкурс на участие в осенних блог-турах по России в преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. У жителей Московской области есть возможность отправиться в незабываемые путешествия.Осенью участников конкурса ждут два ярких маршрута: в октябре — в Санкт-Петербург и в ноябре — в Республику Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«ТопБЛОГ» — это всероссийский проект для тех, кто хочет учиться создавать контент, находить свою аудиторию и рассказывать истории, способные менять мир. Здесь авторы осваивают новые форматы, прокачивают навыки работы в медиа и становятся голосом своих регионов. Блог-туры стали визитной карточкой проекта.

За пять лет участники проекта побывали в путешествиях более чем в 20 регионах страны: встречали рассветы на вулканах Камчатки, гуляли по старинным усадьбам Черноземья, слушали тишину северных озер Республики Карелия, покоряли горы Кавказа, открывали для себя суровую красоту Магаданской области, вдохновлялись величественными лесами Республики Коми, погружались в богатую культуру Мордовии. Каждая поездка становилась живой историей — о людях, природе и огромной стране.

«Создавать возможности — это главная цель президентской платформы «Россия — страна возможностей». А путешествия дают нам почувствовать страну сердцем. В маршрутах, которые создает проект «ТопБЛОГ» — гордость, история, сила и красота. Контент, снятый блогерами проекта в двадцати блог-турах по всей России, вдохновил миллионы людей путешествовать по нашей стране. Совокупный медиаохват этих поездок превысил 100 миллионов просмотров. И сегодня мы снова собираем участников в дорогу: в Северную столицу и манящий Дагестан. Приглашаем авторов разного уровня — от новичков до популярных блогеров — чтобы вдохновлять миллионы и показывать, что Россия — бесконечное путешествие, которое хочется продолжать снова и снова», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Специально к Всемирному дню туризма проект «ТопБЛОГ» объявил сразу два конкурса, победители которых могут отправиться в незабываемые осенние блог-туры в Санкт-Петербург и Республику Дагестан.

С 9 по 11 октября участников проекта «ТопБЛОГ» примет легендарная «Северная верфь» в Санкт-Петербурге — место, где рождаются корабли и создается морская мощь страны. Именно здесь, среди мощных цехов и инженерных решений, построены сотни судов, включая ракетные крейсеры и корабли нового поколения. Участников блог-тура ждут три насыщенных дня: экскурсия по заводу и музею судостроения, погружение в рабочие процессы рядом с профессионалами и поездка в Кронштадт, где история и современность встречаются лицом к лицу. Путешествие станет возможностью взглянуть на индустриальное сердце страны и создать контент, который объединяет поколения и переосмысляет профессии будущего.

Чтобы войти в число участников блог-тура в Северную столицу, необходимо зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» по ссылке и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент» — объединить корабельную тему с тематикой своего блога. Это может быть что угодно: рассказ о морских блюдах или лайфхаках, связанных с морем, подборка модных образов для яхтенного отдыха, обзор технологий кораблестроения или необычных морских маршрутов. Главное — показать, как морская жизнь и легендарные корабли могут вдохновить именно вашу аудиторию. Работы принимаются до 30 сентября (23:59 по мск), итоги будут объявлены 3 октября.

С 28 по 30 ноября блогеров «ТопБЛОГ» примет гостеприимная Республика Дагестан — край, где горы разговаривают с небом, а каждый переулок древнего Дербента хранит столетия. В рамках тура запланировано посещение крепости Нарын-Кала и музея Бестужева-Марлинского, знакомство с одним из коренных народов Дагестана — даргинцами, их историей, древними обычаями и обрядами. Победители розыгрыша услышат национальные мелодии и песни, попробуют приготовить традиционные блюда и станут участниками настоящего кавказского застолья с танцами и музыкой. Участники увидят горные долины с высоты самого глубокого в мире Сулакского каньона, побывают в пещерах Нохъо и пройдут по навесным мостам над пропастью. Блог-тур позволит оценить характер региона, гастрономические открытия и создать вдохновляющий контент.

Чтобы стать участником блог-тура в Республику Дагестан, с 23 сентября в рамках бонусной программы президентской платформы «Россия — страна возможностей» необходимо выполнить два задания в сервисе «Другое Дело» по ссылке vk.cc/ctAwKq, зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и пройти короткий тест на знание достопримечательностей России. Победителей выберут случайным образом с помощью рандомайзера в два этапа: имена первых двух счастливчиков назовут 15 октября, еще троих участников блог-тура — 5 ноября. Важно включить уведомления от сервиса «Другое Дело» на личной странице ВКонтакте, чтобы узнать о результатах розыгрыша.

Участники, желающие удвоить свои шансы на победу, могут попробовать свои силы в конкурсах сразу в двух блог-турах, открывая себе возможность отправиться сразу в два незабываемых путешествия.

Принять участие в конкурсах могут жители всех регионов России от 18 лет. Для победителей все продумано до мелочей: проживание, питание и программа полностью обеспечиваются организаторами. Дорогу до Санкт-Петербурга участники оплачивают самостоятельно, а поездка в Дагестан сопровождается полной логистической поддержкой. Главное для авторов — желание рассказывать истории и готовность делиться впечатлениями в социальных сетях.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.