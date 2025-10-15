Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе первичных отделений Движения Первых

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» реализует конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых» (далее — Конкурс) с ежегодным призовым фондом в размере 475 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Целью конкурса является развитие единого воспитательного пространства, направленного на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством поддержки проектов для детей и молодежи в первичных отделениях Движения Первых.

В конкурсе принимают участие команды общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций, образующих инфраструктуру молодежной политики, организаций в области культуры и спорта, иных организаций, осуществляющих работу с детьми и молодежью, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых открыты первичные отделения Движения Первых. Суммарно в двух сезонах конкурса приняло участие более 300 тысяч обучающихся и наставников из 89 субъектов Российской Федерации.

B 2025 году в конкурсе приняли участие 249 организаций Московской области, из которых 23 организации стали победителями конкурса и получили суммарно 5,6 млн рублей денежных премий.

По решению участников организации победители конкурса направляют денежные премии на обустройство пространств, закупку мебели, оборудования и инвентаря, озеленение территории, проведение мероприятий и на другие возможности развития первичного отделения.

Участие в конкурсе является для команд всех типов организаций значимым событием и открывает возможность получить существенную поддержку социально значимой деятельности, направленной на благо своего муниципального образования и региона.

Заявочная кампания третьего сезона конкурса запланирована в период с 7 октября по 10 ноября 2025 года на сайте первичка.будьвдвижении.рф. За полгода реализации конкурса командам предстоит пройти пять игровых уровней и выполнить задания, связанные с укреплением патриотизма в системно-деятельностном подходе, продвижением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, реализацией социально значимых проектов и инициатив, укреплением системы наставничества и шефства.

По результатам экспертной оценки в июне 2026 года будут определены 2 000 команд — победителей конкурса, которые получат денежную премию от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

